VfB in der Europa League Celta Vigo ist gekommen, um zu gewinnen
In der spanischen Liga ist Celta Vigo nur 15. – aber nach sechs Spieltagen auswärts noch ungeschlagen. „Wir konzentrieren uns auf unser Spiel“, sagt Celta-Rekordspieler Iago Aspas.
Der Celtiñas (kleinen Kelten) vom spanischen Real Club Celta de Vigo aus der galizischen Hafenstadt Vigo mit ihren rund 300.000 Einwohnern sind zum Auftakt der Ligaphase der Europa League an diesem Donnerstag (21 Uhr) beim VfB mit breiter Brust in Stuttgart angekommen. „Stuttgart ist ein starker Gegner mit vielen tollen Einzelspielern, der gutes Pressing spielen kann. Auch die Atmosphäre im Stadion kann eine Rolle zugunsten des Gegners spielen“, sagte Vigos Trainer Claudio Giraldez auf der Pressekonferenz vor der mit 60.000 Fans ausverkauften Partie gegen den deutschen Pokalsieger: „Doch wir haben ein kampfstarkes Team. In unserer Kabine ist eine super Stimmung. Wir wollen hier gewinnen.“