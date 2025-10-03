Der VfB Stuttgart leckt seine Wunden, in der Schweiz dagegen ist der Jubel nach dem 2:0 des FC Basel über den deutschen Pokalsieger groß. Die Presse feiert vor allem zwei Spieler.
03.10.2025 - 11:23 Uhr
Das war nix – der VfB Stuttgart hat das zweite Spiel der Europa League in dieser Saison 0:2 beim FC Basel verloren. Oder anders gesagt: Die Schweizer waren den Stuttgartern zwar über weiter Teile der Partie unterlegen, hatten am Ende aber eben auch die spielentscheidenden Situationen zu ihren Gunsten.