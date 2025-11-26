Was muss man alles wissen zur Partie des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles in Deventer? Wir sagen es euch – in unserem Live-Countdown heute ab 18 Uhr. Schaut rein!

Setzen die Adler von Deventer zum nächsten Höhenflug in der Europa League an? Oder stutzt das Team des VfB Stuttgart dem Außenseiter die Flügel? Die Ausgangslage ist aus Stuttgarter Sicht recht klar. Die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß will am Donnerstagabend (21 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Zwischenrunde im Europapokal gehen.

Ob der gelingt? Darüber – und über zahlreiche anderen Themen rund um die Partie bei den Go Ahead Eagles – diskutieren wir in unserem Live-Countdown zur Europa League wie immer am Vorabend des Spieltags. Heute im Stream dabei: Christian Pavlic und David Scheu aus unserem MeinVfB-Team – die auch live zu den Kollegen in Deventer schalten werden, die dann die frischesten News direkt nach der Pressekonferenz im Stadion „De Adelaarshorst“ haben.

Um 18 Uhr geht’s los auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Seid jetzt direkt hier live dabei:

Auch abseits des Livestreams bekommt ihr bei uns alle Informationen zum fünften Saisonspiel des VfB in der Europa League. Zum Beispiel permanent in unserem Newsblog zur Partie in Deventer. Viel Spaß damit!