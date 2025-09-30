Der Auftakt ist geglückt, aber: Wie schlägt sich der VfB am Donnerstag beim FC Basel? Darüber reden wir – in unserem Livestream zur Europa League am Mittwochabend. Seid dabei!
30.09.2025 - 13:54 Uhr
In der vergangenen Saison hat der VfB Stuttgart sein Comeback in der Champions League gefeiert – und wir haben dazu eine Neuerung etabliert: den Live-Countdown vor den jeweiligen Partien. Nun ist der Pokalsieger zurück in der Europa League – und pünktlich zum ersten Auswärtsspiel feiert auch unser Livestream als Einstimmung sein Comeback.