Eine außergewöhnliche Torvorlage leitet den Erfolg des VfB Stuttgart in der Europa League gegen Celta Vigo ein. Torwart Alexander Nübel erhält dafür ein Sonderlob des Trainers.
26.09.2025 - 08:50 Uhr
Seine außergewöhnliche Torvorlage beim erfolgreichen Europa-League-Auftakt des VfB Stuttgart hatte Nationaltorhüter Alexander Nübel nach eigenen Wort so geplant. Mit einem weiten Ball vom eigenen Strafraum leitete der Keeper den 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo ein. Einmal kam sein Ball auf, dann erzielte Badredine Bouanani per Heber das 1:0.