So haben sich die Gegner des VfB geschlagen

Am Mittwoch ging Teil eins des ersten Spieltags in der Europa League über die Bühne. Wir blicken darauf, wie sich die Gegner des VfB Stuttgart geschlagen haben.

Gregor Preiß 25.09.2025 - 11:44 Uhr

Für den VfB Stuttgart wird es am Donnerstagabend (21 Uhr) ernst. Dann startet der Pokalsieger in der Europa League gegen den spanischen Vertreter von Celta Vigo. Wie in der vergangenen Saison in der Champions League gibt es wieder eine große Gruppenphase mit 36 Teams, von denen sich 24 für die K.O.Phase qualifizieren – die ersten Acht ohne den Umweg über die Playoffs.