Große Teile der organisierten Fanszene des VfB Stuttgart hat Deventer noch vor dem Anpfiff des Europa-League-Spiels wieder verlassen müssen. Der VfB kritisiert die örtlichen Behörden.
27.11.2025 - 19:39 Uhr
Seit dem frühen Abend ist klar: Das Team des VfB Stuttgart muss im Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles auf organisierten Support verzichten. Drei Busse mit Fangruppen aus der Szene musste noch vor der Ankunft in Deventer umkehren, daraufhin entscheiden auch die bereits angekommenen Gruppen, die niederländische Hansestadt wieder zu verlasen. Nun hat der VfB Stuttgart auf den Vorfall reagiert.