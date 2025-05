VfB in der zweiten Liga

Die Frauen des VfB Stuttgart haben die Meisterschaft in der Regionalliga und damit den Aufstieg in Liga zwei perfekt gemacht. Es war am Sonntag nicht der einzige Grund zu feiern.

Dirk Preiß 18.05.2025 - 15:54 Uhr

Im Fußball wird ja des Öfteren von Feiertagen gesprochen. Selten passte diese Bezeichnung aber so gut wie am Sonntagnachmittag bei den Frauen des VfB Stuttgart. Am Aufstieg der Mannschaft bestand schon vor dem abschließenden Spieltag der Regionalliga kein Zweifel mehr. Der Jubel war dennoch riesig, als kurz vor vier das große Ziel auch offiziell erreicht worden war.