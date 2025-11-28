Einreiseverbote, lange Kontrollen, Gewalt: Immer wieder gibt es Probleme rund um internationale Reisen von Fußballfans. Nach den jüngsten Vorfällen in Deventer wird Stuttgarts Vorstandsboss deutlich.
28.11.2025 - 12:56 Uhr
Deventer - Alexander Wehrle war richtig sauer. Die Geschehnisse in Deventer wirken nicht nur beim Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart nach. "Das ist völliger Irrsinn, was da abläuft. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen", sagte Wehrle sichtlich aufgebracht im Zelt, das als Interviewzone diente. Wie zuletzt schon häufiger gab es rund um Fanreisen zu internationalen Auswärtsspielen Ärger. Für Wehrle steht nach der Partie der Schwaben bei den Go Ahead Eagles (4:0) fest: So kann es nicht weitergehen.