Kurz vor dem Jahreswechsel waren die Leichtathletik-Stars Leo Neugebauer und Alina Kenzel Gäste unserer Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb“. Hier gibt es das Video zum Nachschauen.

Dirk Preiß 05.01.2025 - 17:43 Uhr

Das Café Gottlieb in Bad Cannstatt war proppevoll zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel, das Interesse an den Gästen unserer Redaktion riesengroß. Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Kugelstoßerin Alina Kenzel waren zum zweiten Teil unserer Talkreihe „Gespräche im Gottlieb“ gekommen und haben interessante Einblicke in ihr Leben als Spitzensportler gegeben.