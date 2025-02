VfB, MTV, Kickers und Co.

Die Mitgliederzahlen der Sportvereine in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Welche Vereine in der Landeshauptstadt die meisten Mitglieder haben.

Michael Haug 07.02.2025 - 15:30 Uhr

Die Popularität des Sports wächst wieder. Seit 2021 haben die Mitgliederzahlen der Sportvereine in Baden-Württemberg laut Landessportverbands Baden-Württemberg jedes Jahr zugenommen. Doch wie sieht es in Stuttgart aus? Welche Sportvereine haben in der Landeshauptstadt die meisten Mitglieder?