Den Traum, für den VfB Stuttgart aufzulaufen, hegen nicht wenige Kinder im Umland der Landeshauptstadt. Für wenige wird dieser Realität, eine von ihnen ist Chiara Santos. Die 15-Jährige hat 2024 den Sprung in die weibliche U17 des Fußball-Bundesligisten geschafft. Fußballspielen lernte die rechtsfüßige Außenverteidigerin in ihrer Heimatstadt bei der SpVgg Renningen, wo sie im Alter von vier Jahren erstmals zum Probetraining erschien. Nachdem das gemeinsame Fußballschauen mit ihrer Familie das Interesse am runden Leder weckte, brachte Papa Gabriel die Tochter zur SpVgg.

„Am Anfang war ich ein bisschen schüchtern, weil ich das einzige Mädchen war und alle Jungs ziemlich geschockt geschaut haben. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, dass ich mich nicht traue und das Gefühl habe, dass sie es komisch finden, dass ein Mädchen Fußball spielt. Mein Vater hat gesagt: ‚Zeig, was du kannst.‘ Seitdem habe ich mir Respekt verschafft“, blickt sie auf ihren Werdegang zurück.

Bei den Renninger Jungs ist Chiara Santos sogar Kapitänin. Foto: privat

Ihr Talent wurde erkannt, über eine Talentförderung in Bietigheim landete sie in der württembergischen Landesauswahl. Irgendwann keimte der Gedanke an den VfB auf, ihr Vater schrieb eine Mail an U17-Trainer Patrick Recknagel. Dieser kannte Santos bereits, unter seinen Fittichen trainierte sie regelmäßig am Landesstützpunkt, die Spielerin wusste allerdings nicht, dass Recknagel beim VfB in Verantwortung war. Das junge Talent war ihm allerdings schon aufgefallen, weshalb er Santos zum Probetraining holte.

Nach dem Doublesieg folgt die schwere Verletzung

„Das hat gut gepasst, er wollte unbedingt, dass ich bleibe“, erinnert sich Santos. Nachdem sie in ihrer ersten Spielzeit unter Recknagel nach zwölf Einsätzen das Double feierte, gehört sie auch in der aktuellen Saison unter den neuen Trainern Kevin Reiner und Antonella Monopoli zum Kader der VfB-U17. Seit September ist die 15-Jährige allerdings zum Zuschauen gezwungen. Nachdem sie im DFB-Pokalspiel im rheinländischen Menden noch eingewechselt wurde, zog sie sich bei ihrem ersten Startelf-Einsatz der Saison eine schwere Knieverletzung zu. „Hinter mir war ein Gegner, ich wollte in die Gegenrichtung aufdrehen und bin umgeknickt“, beschreib sie die Situation, bei der sie früh im Spiel mehrere Bänderverletzungen erlitt. Seitdem schuftet sie für ihr Comeback und hat sich vorgenommen, stärker zurückzukommen.

Chiara Santos will bald wieder beim VfB gegen den Ball treten. Foto: privat

Ihr Traum ist der Sprung in die Frauenmannschaft des VfB, die aktuell um den Erstligaaufstieg kämpft; auch in die Nationalmannschaft will sie es schaffen. Die Tochter einer Italienerin und eines Portugiesen eifert von klein auf dem fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo nach, sie bewundert seinen Arbeitseifer. Einen solchen zeigt auch sie, Papa Gabriel berichtet, wie seine Tochter nach mehrtägigen Fußballlehrgängen bis spät in die Nacht Schulstoff nacharbeitet. „Ich bewundere sie dafür. Sie wurde immer gelobt, aber hat sich nichts darauf eingebildet“, sagt der stolze Vater.

2025 als Sportlerin des Jahres geehrt

Stolz war auch seine Tochter, als sie 2025 Renningens Sportlerin des Jahres wurde. Jugendleiter Daniel Eisenhardt schlug sie vor, da sie nicht nur den Sprung zum VfB schaffte, sondern parallel die Renninger U15-Jungen als Kapitänin aufs Feld führte. „Ich habe sie nicht im Stich gelassen und gezeigt, dass auch ein Mädchen bei den Jungs mithalten kann“, erzählt sie. Besonders stolz mache sie, „dass andere Menschen die harte Arbeit sehen“, sagt sie. Anfang März will Chiara Santos wieder ins Training einsteigen, um ihren hohen Zielen näher zu kommen.