VfB-Profi Chema „Habe meinem Berater gesagt, dass ich nichts davon wissen will“
Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart spricht über seine Zukunft und die Entwicklung beim Bundesligisten – wo er am Wochenende in den Fokus rücken dürfte.
Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart spricht über seine Zukunft und die Entwicklung beim Bundesligisten – wo er am Wochenende in den Fokus rücken dürfte.
Es ist ruhiger geworden um Chema. Während der junge Spanier in der Hinrunde eine der positiven Überraschungen beim VfB Stuttgart war, muss er inzwischen im zentralen Mittelfeld immer öfter Atakan Karazor den Vortritt lassen: Nur einmal stand der 20-Jährige in den vergangenen sieben Pflichtspielen in der Startelf, dreimal kam er gar nicht zum Einsatz.