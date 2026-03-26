Angelo Stiller wird bei seiner DFB-Rückkehr von Beginn an spielen. Das hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Tag vor der Partie gegen die Schweiz verraten.

Angelo Stiller steht nach seiner Nachnominierung für den verletzten Bayern-Star Aleksandar Pavlović beim ersten WM-Härtetest in der Schweiz direkt in der Startelf. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Test-Länderspiel der Nationalmannschaft im WM-Jahr am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im mit 34.316 Zuschauern ausverkauften St. Jakob-Park in Basel an. Neben Stiller beginnt demnach Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld.

Unsere Empfehlung für Sie Angreifer des FC Bayern Von der Mathe-Nachhilfe in den DFB-Kader – für Lennart Karl läuft es Der 18-jährige Offensivspieler bringt bereits viel an Qualität mit und steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Er kann sich auch gute WM-Chancen ausrechnen. Bei der Partie wird auch Kai Havertz sein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft feiern. Der lange verletzte Angreifer vom FC Arsenal steht laut Nagelsmann ebenso wie die Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck gegen die „Nati“ in der Startelf.

Neuer Konkurrent für Nübel

Abreisen vom Nationalteam musste Bayern-Torwart Jonas Urbig, der eine leichte Kapselverletzung im Knie erlitt, wie Nagelsmann bestätigte. Der 22-Jährige muss somit auf ein mögliches DFB-Debüt verzichten. Als weiterer Schlussmann neben Oliver Baumann als Nummer eins und VfB-Keeper Alexander Nübel wurde Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert.

Jonas Urbig (M) verlässt die Mannschaft schon wieder. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Ein längerer Ausfall von Urbig sei allerdings nicht zu befürchten. „Ich wollte ihn nicht durchjagen, das bringt ihm nichts und uns nichts“, sagte Nagelsmann. Man wolle Vernunft walten lassen.

Havertz hatte zuletzt im November 2024 für die DFB-Auswahl gespielt. „Wir wollen ihm die möglichen Minuten geben. Er wird uns guttun vorne drin“, sagte Nagelsmann. Hinter Tah und Schlotterbeck ist Ex-VfB-Profi Antonio Rüdiger bei seiner Rückkehr in die DFB-Auswahl der Ersatzmann für die zentrale Defensive. Der Abwehrspieler von Real Madrid nehme diese Rolle gut an, berichtete Nagelsmann.