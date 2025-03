Vier VfB-Profis sind am Montag für ihre Heimatländer im Einsatz gewesen: Einen Pflichtsieg holten dabei die Bosnier mit Ermedin Demirovic in der WM-Qualifikation.

Vier Spieler des VfB Stuttgart sind an diesem Montag im Länderspieleinsatz gewesen: Darunter auch Ermedin Demirovic, der mit dem Team von Bosnien-Herzegowina in der europäischen Gruppe H der WM-Qualifikation für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 2:1 gegen Zypern gewann. Dabei steuerte der VfB-Profi in Zenica den Treffer zum 1:0 selbst bei, ehe Haris Hajradinovic nach dem Ausgleich der Gäste der Siegtreffer gelang. Bosnien führt nun die Gruppe H nach zwei Siegen in zwei Spielen an.

Vor gerade mal 1600 Zuschauern ist Stürmer El Bilal im Larbi-Zaouli-Stadion der marokkanischen Metropole Casablanca mit dem Team von Mali angetreten. Gegner in der afrikanischen WM-Qualifikation war das Team der Zentralafrikanischen Republik. Beim 0:0 stand El Bilal für 87 Minuten auf dem Platz.

Für die deutsche U20 unter dem ehemaligen VfB-Cheftrainer Hannes Wolf ist der Außenstürmer Justin Diehl im Einsatz gewesen. Der ehemalige Kölner kam für die DFB-Elf in der 70. Minute ins Spiel der so genannten Eliteliga gegen Portugal. In Babelsberg trennte sich das Wolf-Team im zweiten Länderspiel des Jahres mit 1:1 (0:0) von den Portugiesen. Der Ausgleichstreffer von Mattes Hansen (76.) bescherte den U 20-Männern den Gesamtsieg in dieser Spielrunde – ein Punkt reichte aus, um in der Testspielserie an England vorbei zu ziehen.

In einem Testspiel gewann die U21 Frankreichs mit Enzo Millot in der Slowakei mit 4:0 (2:0). Millot wurde erst in der 83. Minute eingewechselt für Les Bleus, die den Slowaken deutlich überlegen waren. Der vom FC Bayern bis zum Saisonende zu den Tottenham Hotspur ausgeliehene Stürmer Mathys Tel erzielte die ersten beiden Tore für die Franzosen.