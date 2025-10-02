VfB-Profis in der Nationalelf: Drei Stuttgarter nominiert – aber Maximilian Mittelstädt fehlt

Für den Bundestrainer Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalelf stehen die nächsten Aufgaben an: So spielt das DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg sowie in Nordirland. Zunächst empfängt man am 10. Oktober Luxemburg in Sinsheim. Drei Tage später ist das deutsche Team auswärts in Belfast gegen Nordirland im Einsatz.

Mit von der Partie wird dann auch ein Trio vom VfB Stuttgart sein. Denn Julian Nagelsmann nominierte neben dem Torhüter Alexander Nübel auch den defensiven Mittelfeldspieler Angelo Stiller sowie den Flügelstürmer Jamie Leweling in sein Aufgebot. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt fehlt diesmal im Aufgebot.

Damit gehen für diese vier die englischen Wochen nahtlos weiter. Schließlich tritt der VfB an diesem Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League beim FC Basel an (21 Uhr), ehe der Pokalsieger am Sonntag (15.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim zum Nachbarschaftsduell in der Bundesliga empfängt. Gleich anschließend geht es für das Trio dann zur deutschen Nationalelf.

Nach dem 0:2 in der Slowakei und dem 3:1 gegen Nordirland Anfang September kehrt der lange verletzte Dortmunder Innenverteidiger Nico Schlotterbeck in die DFB-Auswahl zurück. Dafür reihte sich Antonio Rüdiger in die Verletztenliste ein, auf der weiterhin unter anderem die Stammkräfte Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala und Kai Havertz stehen.