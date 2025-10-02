VfB-Profis in der Nationalelf Drei Stuttgarter nominiert – aber Maximilian Mittelstädt fehlt
Für die deutsche Fußball-Nationalelf geht es in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und Nordirland. Mit dabei sind auch Spieler vom VfB.
Für den Bundestrainer Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalelf stehen die nächsten Aufgaben an: So spielt das DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg sowie in Nordirland. Zunächst empfängt man am 10. Oktober Luxemburg in Sinsheim. Drei Tage später ist das deutsche Team auswärts in Belfast gegen Nordirland im Einsatz.