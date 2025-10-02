 
VfB-Profis in der Nationalelf Drei Stuttgarter nominiert – aber Maximilian Mittelstädt fehlt

VfB-Profis in der Nationalelf: Drei Stuttgarter nominiert – aber Maximilian Mittelstädt fehlt
Der Stuttgarter Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt steht diesmal nicht im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/Eibner

Für die deutsche Fußball-Nationalelf geht es in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und Nordirland. Mit dabei sind auch Spieler vom VfB.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Für den Bundestrainer Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalelf stehen die nächsten Aufgaben an: So spielt das DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg sowie in Nordirland. Zunächst empfängt man am 10. Oktober Luxemburg in Sinsheim. Drei Tage später ist das deutsche Team auswärts in Belfast gegen Nordirland im Einsatz.

 

Mit von der Partie wird dann auch ein Trio vom VfB Stuttgart sein. Denn Julian Nagelsmann nominierte neben dem Torhüter Alexander Nübel auch den defensiven Mittelfeldspieler Angelo Stiller sowie den Flügelstürmer Jamie Leweling in sein Aufgebot. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt fehlt diesmal im Aufgebot.

