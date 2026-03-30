Der VfB-Mittelstürmer will mit Bosnien-Herzegowina durch einen Heimsieg über die Squadra Azzurra zur WM fahren. Auch in anderen Play-off-Finalspiele mischen Stuttgarter Spieler mit.
30.03.2026 - 12:20 Uhr
An diesem Dienstag (20.45 Uhr) werden in den Play-off-Finalspielen die letzten vier europäischen Teilnehmer an der Fußball-WM im Sommer ermittelt. In den Partien Bosnien-Herzegowina gegen Italien, Schweden gegen Polen, Kosovo gegen die Türkei sowie Tschechien gegen Dänemark mischen auch drei VfB-Profis mit.