Vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart hat die Polizei beim Fanmarsch der Anhänger von Feyenoord Rotterdam alle Hände voll zu tun. Auch ein Wasserwerfer kommt zum Einsatz.
06.11.2025 - 21:27 Uhr
Es hat mächtig geknallt am Donnerstagabend auf der Benzstraße im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim: Die Fans vom niederländischen Club Feyenoord Rotterdam haben bei ihrem Fanmarsch zur MHP-Arena immer wieder Pyrotechnik eingesetzt und Feuerwerksraketen in Richtung Himmel geschossen. Die Polizei nahm deshalb mehrere Fans fest.