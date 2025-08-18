Als Jamie Leweling den Traum von der Profikarriere verfolgt, fährt ihn sein Opa immer zum Training. Nach dessen Tod übernimmt die Mutter, die eigentlich „keine Ahnung vom Fußball hat“.
18.08.2025 - 11:43 Uhr
Der Opa hatte es schon gemacht: Der Großvater begleitete den jungen Jamie Leweling, der von der Profikarriere träumte, in seiner Jugendzeit überall hin, wo es um Fußball ging. Zum Training, zu den Spielen – so etwas gehörte zu Opas Aufgaben. Denn Lewelings Mutter hat „eigentlich gar keine Ahnung vom Fußball und sich nicht dafür interessiert“, erzählt der Flügelspieler des VfB Stuttgart am Sonntagabend in der Sendung „SWR Sport“.