Nick Woltemade stand beim zweiten EM-Spiel der deutschen U21 erneut im Mittelpunkt – nach seinem Hattrick zum Auftakt gegen Slowenien (3:0) war der Angreifer des VfB Stuttgart auch gegen Tschechien mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich am Sieg (4:2) – und dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale – beteiligt. Doch nicht nur sportlich sorgte der Offensivmann für Aufsehen, sondern auch mit einem fliegenden Schuh.

Beim Stand von 0:0 in der 22. Minute nahm Woltemade im Zweikampf mit einem Gegenspieler einen Einwurf entgegen und wollte den Ball schnell wieder weiterspielen. Unter Bedrängnis verfehlte er jedoch nicht nur die Kugel, sondern ließ auch noch seinen rechten Schuh fliegen – und das ausgerechnet in Richtung des Schiedsrichters Alexis Herrera, der den Schuh aus etwa zehn Metern in hoher Geschwindigkeit gegen die Brust bekam.

Schiedsrichter-Frust bei Woltemade

Woltemade entschuldigte sich anschließend bei dem Venezolaner, der sich nichts anmerken ließ und auf Freistoß für Deutschland wegen eines Fouls an dem Offensivmann entschied. Der VfB-Spieler schlüpfte anschließend wieder in seine Schuhe – der Rest ist Geschichte. In der 41. Minute legte er die Führung durch Paul Nebel auf, in der 54. Minute sorgte er per Kopfball für die Vorentscheidung.

Gut gelaunt war der Angreifer nach dem Spiel zunächst dennoch nicht: Statt sich über den Sieg zu freuen, beschwerte sich Woltemade nach Schlusspfiff beim Schiedsrichter. Im TV-Interview bei „ran“ erklärte er seinen Frust: „Ich war mit einigen Situationen nicht ganz einverstanden.“ Woltemade weiter. „Wenn der gleiche Spieler das vierte Mal foult, kann man auch mal eine Gelbe Karte ziehen.“ Er habe sich nur beschwert, um seine Mitspieler zu schützen. Am Ende zieht er Woltemade dann noch ein positives Fazit: „Aber wir haben gewonnen, deswegen alles halb so wild.“