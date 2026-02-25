Deniz Undav ist Deutschlands bester Scorer. Zudem glänzt der VfB-Stürmer mit einer beeindruckenden Bestmarke, die selbst Spieler wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal in den Schatten stellt.

Digital Desk: Kai Winderl

Deniz Undav ist in Topform! Mit 28 Torbeteiligungen in den letzten 25 Spielen betreibt der Angreifer des VfB Stuttgart beste Eigenwerbung in Sachen WM-Nominierung. Geht es nach seinem Klubtrainer Sebastian Hoeneß, führt an Undav kein Weg vorbei. „Wenn er so weiter macht, darfst du auf ihn nicht verzichten, dann musst du ihn dabei haben“, sagte er. 

 

In einer Statistik stellt Undav sogar Weltklasse-Stürmer wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal in den Schatten.

Mehr Abschlüsse als Mbappé und Yamal

Seit November hat kein Profi häufiger den Abschluss gesucht als Deniz Undav. 85-mal zog der VfB-Stürmer ab – elfmal öfter als Lamine Yamal und Kylian Mbappé, die jeweils auf 74 Versuche kommen. Allerdings erzielte er hierbei "nur" 13 Tore. Das bedeutet, dass Undav im Schnitt 6,5 Schüsse pro Treffer benötigt. Zum Vergleich: Mbappé trifft statistisch bereits alle 3,7 Abschlüsse. Ein absolut wahnsinniger Wert, den der Franzose hier liefert.

Deniz Undav aktuell mit Abstand bester deutscher Scorer 

Trotzdem ist Undav mit großem Abstand der erfolgreichste deutsche Scorer. 28 Torbeteiligungen (17 Treffer und elf Assists) stehen für ihn zu Buche. Das sind zehn mehr als die Verfolger Nadiem Amiri (Mainz) und Jamie Leweling (VfB). Nick Woltemade, der im Sommer zu Newcastle wechselte, kommt auf 15 Torbeteiligungen. Im Ranking der torgefährlichsten Deutschen liegt er damit auf Rang fünf und ist hinter Undav sowie Nicolò Tresoldi (Brügge) statistisch der drittbeste deutsche Mittelstürmer.

Hoeneß schwärmt von Undavs Scorer-Qualitäten

Für den VfB, so Sebastian Hoeneß, sei der Angreifer „unglaublich wichtig, ein ganz zentraler Spieler. Er macht nicht nur Tore, er legt sie auch auf.“ Und nicht nur das. Seine Qualität, meinte Undav, stehe „zu 99 Prozent an oberster Stelle“, aber oben drauf komme bei ihm noch „ein Prozent gute Laune“.