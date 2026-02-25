Deniz Undav ist Deutschlands bester Scorer. Zudem glänzt der VfB-Stürmer mit einer beeindruckenden Bestmarke, die selbst Spieler wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal in den Schatten stellt.
Deniz Undav ist in Topform! Mit 28 Torbeteiligungen in den letzten 25 Spielen betreibt der Angreifer des VfB Stuttgart beste Eigenwerbung in Sachen WM-Nominierung. Geht es nach seinem Klubtrainer Sebastian Hoeneß, führt an Undav kein Weg vorbei. „Wenn er so weiter macht, darfst du auf ihn nicht verzichten, dann musst du ihn dabei haben“, sagte er.