Seit November hat kein Profi häufiger den Abschluss gesucht als Deniz Undav. 85-mal zog der VfB-Stürmer ab – elfmal öfter als Lamine Yamal und Kylian Mbappé, die jeweils auf 74 Versuche kommen. Allerdings erzielte er hierbei "nur" 13 Tore. Das bedeutet, dass Undav im Schnitt 6,5 Schüsse pro Treffer benötigt. Zum Vergleich: Mbappé trifft statistisch bereits alle 3,7 Abschlüsse. Ein absolut wahnsinniger Wert, den der Franzose hier liefert.

Deniz Undav aktuell mit Abstand bester deutscher Scorer

Trotzdem ist Undav mit großem Abstand der erfolgreichste deutsche Scorer. 28 Torbeteiligungen (17 Treffer und elf Assists) stehen für ihn zu Buche. Das sind zehn mehr als die Verfolger Nadiem Amiri (Mainz) und Jamie Leweling (VfB). Nick Woltemade, der im Sommer zu Newcastle wechselte, kommt auf 15 Torbeteiligungen. Im Ranking der torgefährlichsten Deutschen liegt er damit auf Rang fünf und ist hinter Undav sowie Nicolò Tresoldi (Brügge) statistisch der drittbeste deutsche Mittelstürmer.

Hoeneß schwärmt von Undavs Scorer-Qualitäten