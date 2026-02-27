 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Der VfB verliert – und das wirkt sich auf die deutsche Quote aus

VfB Stutgart in der Europa League Der VfB verliert – und das wirkt sich auf die deutsche Quote aus

VfB Stutgart in der Europa League: Der VfB verliert – und das wirkt sich auf die deutsche Quote aus
18
Der VfB-Profis Deniz Undav versucht es gegen Celtic mit feiner Technik – ein Tor gelingt den Stuttgartern jedoch nicht. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der Pokalsieger steht verdient im Achtelfinale. Das ist ein Erfolg, aber es gibt auch ein größeres Defizit, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Kein Zweifel. Der VfB Stuttgart steht verdient im Achtelfinale der Europa League. Allerdings besteht auch kein Zweifel daran, dass die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im Rückspiel der Play-off-Runde anfangs nicht die nötige Spannung auf den Platz gebracht hat. Das war schon nach 32 Sekunden zu sehen, als Luke McCowan den 1:0-Siegtreffer für Celtic Glasgow erzielte – ein früher Schreck, der das klare 4:1 aus dem Hinspiel vor einer Woche jedoch nicht ins Wanken brachte. Je länger die Begegnung in der MHP-Arena dauerte, desto deutlicher wurde der Qualitätsunterschied zwischen dem deutschen Pokalsieger und dem schottischen Fußballmeister.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: So machte der VfB den Einzug ins Achtelfinale klar

VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow So machte der VfB den Einzug ins Achtelfinale klar

Nach dem 4:1 im Hinspiel war der Einzug ins Achtelfinale Formsache. Der VfB ist nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Celtic weiter – nun gehen die Blicke in Richtung Auslosung.

Dennoch offenbarte sich ein Manko des erneut. Tritt das Team nicht von Anfang an mit hundertprozentiger Überzeugung auf, gibt es Probleme. Gegen Celtic brauchte es etwa 20 Minuten, ehe die Stuttgarter die Kontrolle auf dem Rasen erlangten. 25 Torabschlüsse (darunter nur sechs aufs Tor) brachten jedoch keinen Treffer. Auch dieses Defizit ist beim VfB nicht unbekannt: Es fehlt immer mal wieder an Effizienz in der Offensive. So durfte die Celtic-Delegation stolz das Stadion verlassen, weil die Elf aus Glasgow nicht nur die befürchtete Blamage verhinderte, sondern aus Sicht des Teammanagers Martin O’Neill sogar die Landesehre mit der gezeigten Leistung hoch hielt.

Der VfB verpasste es dagegen, etwas für die Bundesliga zu tun – und gleichzeitig für die eigenen Ambitionen. Trotz der fast schon historischen Dimension, auf die Hoeneß nach dem Weiterkommen gegen Celtic verwies: Erstmals nach 13 Jahren gehören die Stuttgarter zu den 16 besten Teams in einem internationalen Wettbewerb. Das ist großartig. Auf einer übergeordneten Ebene bleibt das Rennen um einen möglichen fünften Champions-League-Platz für die Bundesliga aber eng. England ist in dieser Wertung enteilt, Deutschland und Spanien liegen Kopf an Kopf dahinter. Da zählt – wie für den VfB – jeder Sieg, um in der Endabrechnung den wichtigen zweiten Platz zu erreichen.

Weitere Themen

VfB Stutgart in der Europa League: Der VfB verliert – und das wirkt sich auf die deutsche Quote aus

VfB Stutgart in der Europa League Der VfB verliert – und das wirkt sich auf die deutsche Quote aus

Der Pokalsieger steht verdient im Achtelfinale. Das ist ein Erfolg, aber es gibt auch ein größeres Defizit, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Von Carlos Ubina
Fanreaktionen VfB gegen Celtic: „Wo ist das Abseits? Die Linie ist falsch gezogen?!“

Fanreaktionen VfB gegen Celtic „Wo ist das Abseits? Die Linie ist falsch gezogen?!“

Nach dem klaren 4:1 im Hinspiel der Europa League empfing der VfB am Donnerstag Celtic Glasgow in der MHP Arena. Stuttgart verlor das Spiel mit 0:1. So reagierten die Fans.
Von Gülay Alparslan
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Dieses Spiel darfst du in 100 Jahren nicht verlieren“

Stimmen zum VfB Stuttgart „Dieses Spiel darfst du in 100 Jahren nicht verlieren“

Nach dem 0:1 des VfB Stuttgart gegen Celtic FC haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Marco Seliger, Heiko Hinrichsen, David Scheu, Christian Pavlic
VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: So machte der VfB den Einzug ins Achtelfinale klar

VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow So machte der VfB den Einzug ins Achtelfinale klar

Nach dem 4:1 im Hinspiel war der Einzug ins Achtelfinale Formsache. Der VfB ist nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Celtic weiter – nun gehen die Blicke in Richtung Auslosung.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart in der Europa League: Porto oder Braga? So läuft die Auslosung

VfB Stuttgart in der Europa League Porto oder Braga? So läuft die Auslosung

Für die Stuttgarter geht es im Achtelfinale der Europa League Mitte März nach Portugal. Die Einzelheiten zur Auslosung am Freitag.
Von David Scheu
VfB Stuttgart in der Europa League: Liveblog: VfB im Achtelfinale – Termin für Auslosung steht fest

VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog: VfB im Achtelfinale – Termin für Auslosung steht fest

Der VfB Stuttgart empfängt in der Europa League Celtic FC zum Play-off-Rückspiel. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Heiko Hinrichsen, Christian Pavlic
Europa League: Trotz Niederlage gegen Celtic Glasgow – VfB Stuttgart im Achtelfinale

Europa League Trotz Niederlage gegen Celtic Glasgow – VfB Stuttgart im Achtelfinale

Die Stuttgarter erwischen im Rückspiel gegen Celtic einen Horrorstart, bringen ihren Vorsprung aber ins Ziel.
Von red/SID
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Nur Führich ist in Schwung – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Nur Führich ist in Schwung – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB hat das Play-off-Rückspiel der Europa League mit 0:1 gegen Celtic Glasgow verloren – und dennoch das Achtelfinale erreicht. Wir haben die VfB-Spieler bewertet.
Von Carlos Ubina und Heiko Hinrichsen
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen Celtic Glasgow. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Kommentar Europa League UEFA Bundesliga Sebastian Hoeneß Video
 
 