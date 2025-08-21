VfB Stuttgart 2025/26 Alle Neuzugänge im Überblick
Wenige Tage vor Transferschluss hat der VfB Stuttgart bislang fünfmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und dafür rund 35 Millionen Euro investiert. Wir stellen die Neuen vor.
Wenige Tage vor Transferschluss hat der VfB Stuttgart bislang fünfmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und dafür rund 35 Millionen Euro investiert. Wir stellen die Neuen vor.
Lorenz Assignon, Noah Darvich, Lazar Jovanovic, Chema Andres und Tiago Tomás sollen für eine Blutaufffrischung im Kader des VfB Stuttgart sorgen. Die Neuen im Kurzporträt.