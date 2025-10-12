Nach diesem Sieg sah es lange Zeit nicht aus: Das Frauenteam des VfB beweist Moral und setzt sich in der Spitzengruppe der zweiten Liga fest.

Sie lagen sich in den Armen, jubelten und hüpften: Die Frauen des VfB Stuttgart feierten am Sonntagnachmittag in der zweiten Liga im Bruchwegstadion einen 5:4-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05, nach dem es lange Zeit überhaupt nicht ausgesehen hatte. Nach 32 Minuten nämlich war das Team von Trainer Heiko Gerber bereits scheinbar aussichtslos mit 0:4 zurückgelegen.

Nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz eins Es folgte erst ein Mainzer Eigentor kurz vor der Pause – und dann ein Sturmlauf der wie verwandelt aufspielenden Stuttgarterinnen. Nicole Billa per Elfmeter (48.), Maximiliane Rall (73.) und Linette Hofmann (83.) sorgten mit ihren Treffern zunächst für den Ausgleich, ehe Rosa Rückert endgültig für Feierstimmung aus VfB-Sicht sorgte: In der vierten und letzten Minute der Nachspielzeit fasste sich die kurz zuvor eingewechselte 18-Jährige aus 25 Metern ein Herz und zog direkt ab – der Ball schlug in der linken Ecke ein.

Trainer Heiko Gerber und die VfB-Frauen haben drei Punkte mehr auf dem Konto Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Große Enttäuschung herrschte dagegen bei den Mainzerinnen, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Maja Pageler (76.) in der Schlussphase hatten in Unterzahl agieren müssen.

Da Tabellenführer SC Sand bei Viktoria Berlin überraschend nicht über ein 1:1 hinaus kam, rückte der VfB bis auf einen Punkt auf Platz eins heran. Weiter geht es am kommenden Sonntag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den 1. FFC Turbine Potsdam.