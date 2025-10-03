VfB Stuttgart 7 von 11 verschossen – der VfB hat die Elfmeter-Seuche
Bei 32 Torschüssen hat der VfB in Basel viele Chancen liegen lassen. Die dickste war der vergebene Strafstoß von Ermedin Demirovic, der die Elfmeter-Krise so wieder befeuert.
Es waren genau 32 Minuten gespielt im Baseler Sankt-Jakob-Park, als es für die 33 650 Fans im nicht ausverkauften Stadion ein Szenario zu beobachten gab, wie es beim Fußball nicht alle Tage vorkommt. Denn es war, als sei das Bühnenbild da unten auf dem Rasen einfach eingefroren. Zwei Minuten lang.