VfB Stuttgart: 7 von 11 verschossen – der VfB hat die Elfmeter-Seuche

  6. 7 von 11 verschossen – der VfB hat die Elfmeter-Seuche

15
Basels Torhüter Marwin Hitz hechtet ins bedrohte Eck – und hält den Elfmeter von VfB-Kapitän Ermedin Demirovic. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Bei 32 Torschüssen hat der VfB in Basel viele Chancen liegen lassen. Die dickste war der vergebene Strafstoß von Ermedin Demirovic, der die Elfmeter-Krise so wieder befeuert.

Heiko Hinrichsen

Es waren genau 32 Minuten gespielt im Baseler Sankt-Jakob-Park, als es für die 33 650 Fans im nicht ausverkauften Stadion ein Szenario zu beobachten gab, wie es beim Fußball nicht alle Tage vorkommt. Denn es war, als sei das Bühnenbild da unten auf dem Rasen einfach eingefroren. Zwei Minuten lang.

 

In dieser Zeit stand der Schiedsrichter Davide Massa im hellblauen Dress wie angewurzelt am Rande des Strafraums; der vom VfB auserkorene Schütze Ermedin Demirovic befand sich wiederum mit der Haltung eines Matadors ebenfalls regungslos dicht vor dem Elfmeterpunkt. Der Baseler Keeper Marwin Hitz stand auf der Linie seines Tores, während sich alle anderen Spieler auf Weisung des Referees dicht außerhalb des Sechzehners tummelten. An dieser Formation änderte sich genau zwei Minuten auf dem Feld rein gar nichts.

„Ich habe mich auch sehr gewundert, weil eigentlich schon alles bereit war – dann hat der Schiedsrichter den Ball aber nicht freigegeben“, erklärte der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Im Hintergrund kontrollierte das Videoassistenz-Team (VAR) ganz offensichtlich, ob das Foul an Tiago Tomas elfmeterwürdig war – oder nicht.

„Es ist unangenehm, vor der gegnerischen Fankurve so lange warten zu müssen“, fasste Hoeneß hinterher die langen 120 Sekunden der Entscheidungsfindung zusammen. Und auch der Baseler Trainer Ludovic Magnin fühlte mit dem Schützen Demirovic: „Das war bestimmt nicht einfach für ihn.“

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ist nach dem Schlusspfiff in Basel bedient. Foto: IMAGO/Geisser

Schließlich machten die Ultras im Baseler Fanblock jede Menge Rabatz – und Demirovic beging dabei seinen ersten Fehler: „Er wäre gut beraten gewesen, noch mal wegzugehen, den Ball in die Hand zu nehmen und den Ablauf neu zu starten“, erklärte Hoeneß. Doch der VfB-Mittelstürmer, der in Köln ebenfalls nach 0:1-Rückstand nach rund 30 Minuten per Elfmeter getroffen hatte, er rührte sich nicht.

„So ist der Schlüsselmoment verstrichen. Es wäre wichtig gewesen, die Druckphase in der ersten Halbzeit auch mit einem Tor zu krönen“, sagte Hoeneß. Doch es sollte nicht sein. „Es war schon eine eklige Situation. Ich dachte, es sei durch, daher stand ich da und habe Anlauf genommen. Dann steht der Schiri da und checkt den – das macht es nicht einfacher“, erklärte Demirovic.

Letztlich war der Strafstoß auch nicht gut genug geschossen. Wie in Köln wählte der VfB-Kapitän die linke untere Ecke. So war letztlich der Mann der Sieger, dem das Schweizer Boulevardblatt „Blick“ später die Schlagzeile „the greatest Hitz“ widmete. Der nicht nur hier famos haltende FCB-Torwart Marwin Hitz hatte den Braten gerochen.

Zurück blieb der VfB mit seiner Elfmeter-Seuche. Sage und schreibe sieben seiner letzten elf Elfmeter hat der Pokalsieger verschossen. „Auch wenn das Thema sehr groß gemacht wird, wissen wir, dass es eines ist, an dem wir weiter arbeiten müssen“, sagte Hoeneß, „der Elfmeter ist Kopfsache, eine immense Drucksituation. Er ist aber auch Technik und Ablauf.“ Dann verwies der Coach auf das DFB-Pokalspiel in Braunschweig. „Da haben wir auf einmal neun Elfmeter in der größtmöglichen Drucksituation reingemacht.“ Es geht also, sollte das heißen.

Torhüter Alexander Nübel konnte derweil das Besondere an der Situation für seinen Mitspieler wie auch für seinen Baseler Kollegen gut einschätzen: „Dass das Ding zwei Minuten beim VAR lag, war natürlich gut für Marwin – und schlecht für uns. In dem Moment ist Medo sicher viel durch den Kopf gegangen. Wahrscheinlich hätte er sich den Ball noch einmal nehmen und herunterfahren sollen.“

