Der Stürmer erklärt in einem emotionalen Video die Beweggründe für seinen Wechsel und kündigt an: „Ich werde mir weiter jedes Stuttgart-Spiel anschauen, wenn ich kann.“
01.09.2025 - 19:14 Uhr
Von Nick Woltemade gab es in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien viel zu sehen und zu hören. Bilder im Trikot seines neuen Vereins Newcastle United, vorfreudige Aussagen, Videoclips aus der Kabine. Ein Abschiedsvideo in Richtung seines früheren Clubs VfB Stuttgart fehlte bislang. Das hat der 23-Jährige jetzt nachgeholt – und sich am Montagabend in einem zweiminütigen Clip im sozialen Netzwerk Instagram direkt an die VfB-Fans gewandt.