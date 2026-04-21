VfB Stuttgart Achtung, Champions-League-Falle! Wie der VfB finanziell aufgestellt ist
Die Kosten beim Pokalsieger steigen und steigen. Doch der Vorstandschef Alexander Wehrle ist sich der Gefahr bewusst – und kontert die skeptischen Szenarien.
Die Kosten beim Pokalsieger steigen und steigen. Doch der Vorstandschef Alexander Wehrle ist sich der Gefahr bewusst – und kontert die skeptischen Szenarien.
Alexander Wehrle kennt den Begriff noch aus seiner ersten Zeit beim VfB Stuttgart: die Champions-League-Falle. Damals war er noch Referent des Vorstands und diente vor allem dem Präsidenten Erwin Staudt als rechte Hand. Dabei geriet der Fußball-Bundesligist nur wenige Jahre nach der Meisterschaft 2007 in diesen Teufelskreis aus steigenden Kosten und verminderten Einnahmen, da sich die Mannschaft ab 2010 nicht mehr für die Königsklasse qualifizierte. Die Folge: der Club konnte sich den teuren und auf internationale Topspiele ausgerichteten Kader nicht mehr leisten.