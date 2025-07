Die Trainingsgruppe des VfB Stuttgart am Tegernsee hat kurzfristig Zuwachs bekommen: Am Montagabend reiste Torhüter Dominik Draband (29) aus der zweiten Mannschaft ins Trainingslager nach, was mit Beschwerden beim Stammkeeper zu tun hat: Alexander Nübel muss schon seit einigen Tagen kürzertreten und absolviert in der Gruppe um Torhütertrainer Steffen Krebs auf dem Nebenplatz in Rottach-Egern nur ein leichtes Programm mit Ball am Fuß. Der sichtbarste Unterschied: Im Gegensatz zu den anderen Torhütern trägt Nübel keine Handschuhe.