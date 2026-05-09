Ein Schritt fehlt noch: Bei folgenden Konstellationen und Ergebnissen macht der VfB Stuttgart am letzten Spieltag in Frankfurt den Einzug in die Königsklasse klar.

Der VfB Stuttgart hat den Einzug in die Champions League durch das 3:1 (2:1) gegen Bayer Leverkusen in der eigenen Hand – muss am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt aber noch einen Schritt gehen, um die punktgleiche TSG Hoffenheim (61 Punkte, fünf Treffer schlechtere Tordifferenz) sowie Bayer Leverkusen (58 Punkte) hinter sich zu lassen. Ein Überblick über alle Szenarien. Der VfB bleibt Vierter und zieht in die Königsklasse ein, wenn…

… der VfB gegen Eintracht Frankfurt gewinnt und zugleich die TSG Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach mit maximal fünf Toren Unterschied siegt. Gewinnt die TSG mit sechs Toren Unterschied, bräuchte der VfB einen Erfolg mit zwei Treffern Abstand – und so weiter.

Ermedin Demirovic steuerte gegen Leverkusen ein Tor und eine Vorlage durch einen herausgeholten Elfmeter bei. Foto: Baumann/Hansi Britsch

… der VfB gegen Eintracht Frankfurt unentschieden spielt und die TSG Hoffenheim nicht bei Borussia Mönchengladbach gewinnt. Das Ergebnis von Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV wäre in diesem Fall wie auch bei einem VfB-Sieg irrelevant.

… der VfB gegen Eintracht Frankfurt verliert und zugleich die TSG Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach verliert sowie Bayer Leverkusen maximal unentschieden gegen den Hamburger SV spielt. Würde der VfB mit sechs Toren Unterschied in Frankfurt unter die Räder kommen, könnte Hoffenheim mit einer knappen Niederlage in Mönchengladbach vorbeiziehen.