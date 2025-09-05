VfB Stuttgart: Ameen Al-Dakhil – der Wackelkandidat kämpft sich zurück

Mangelnden Einsatz und oder fehlenden Willen zum Comeback wirft ihm beim VfB Stuttgart keiner vor, ganz im Gegenteil. Und dennoch ist Ameen Al-Dakhil seit seiner Verpflichtung zum Ende der Sommer-Transferphase 2024 bis zum heutigen Tag von der physischen Stabilität her der unsicherste Kantonist im Kader der Stuttgarter. Eine Art multipler Seuchenvogel. Schließlich hat der Innenverteidiger, der für rund neun Millionen Euro vom FC Burnley aus der englischen Premier League kam, nach inzwischen 13 Monaten VfB gerade mal sieben Bundesliga (Teil-)einsätze auf dem Konto stehen.

Und es bleibt bis auf weiteres dabei: Eine Konstanz kommt in das Spiel von Ameen Al-Dakhil mangels kontinuierlicher Einsatzzeiten einfach nicht hinein.

Und so steht der 23-Jährige in dieser Spielzeit bei null Spielminuten. Wegen muskulären Problemen hatte man Al-Dakhil im Verlauf der Vorbereitung aus der vollen Belastung rausnehmen müssen; bisher ist der Anschluss noch nicht wieder komplett hergestellt. Da eine derart labile Gesundheit es dem Trainer Sebastian Hoeneß schwer macht, die künftigen Einsatzchancen des Abwehrspezialisten einzuschätzen, hat ihn der 43-Jährige in dieser Woche schweren Herzens nicht für den Kader in der Europa League nominiert. Die Reise durch Europa findet also ohne Al-Dakhil statt, obwohl dieser ein belgischer A-Nationalspieler ist.

Doch zu oft fiel der Spieler in der Vergangenheit aus: Mit einer bestehende, schon Monate andauernden Oberschenkelverletzung verpflichtet, die inzwischen komplett ausgeheilt ist, war mit dem in Bagdad geborenen Belgier aus diversen anderen Gründen nicht zu rechnen. Mal fiel er in der Vorsaison länger krank, dann mit hohem Fieber aus; beim Spiel in Frankfurt sah Al-Dakhil in der 57. Minute die Rote Karte, wurde gesperrt, ehe es mal am Gesäß und dann im anderen Oberschenkel zwickte. Meist sind es muskuläre Gründe, die den Profi aus dem Spiel nehmen. So wie jetzt zum Saisonstart.

Weil allerdings kein chronischer Befund hinter der hohen Ausfallrate des Defensivspielers steckt und die Ursprungsverletzung aus Zeiten in der Premier League ja längst verheilt ist, bleibt man beim VfB mit Blick in Al-Dakhils fußballerische Zukunft optimistisch. Auf seiner Position in der Innenverteidigung rechts ist der 23-Jährige zwar in der internen Hierarchie hinter die beiden Winter-Neuzugänge Luca Jaquez und Finn Jeltsch auf die dritte Position zurück gefallen. Doch daran könnte sich schnell Grundlegendes ändern, sollte Al-Dakhil endlich konstant fit werden.

Schnelligkeit und eine gute Technik

Schließlich sind seine fußballerischen Qualitäten unbestritten, zu denen neben einer cleveren Zweikampfführung vor allem die Schnelligkeit und die Fähigkeit zählen, dank einer feinen Technik auf engstem Raum auch in Bedrängnis gute Lösungen zu finden.

Derzeit trainiert Al-Dakhil im Kreis der Teamkollegen mit, ist dabei auch aufgrund seiner offenkundigen fußballerischen Fähigkeiten voll akzeptiert und gut gelaunt. Bis Dienstag haben die Spieler von Trainer Hoeneß nun frei bekommen. Bereits am Montag wird Ameen Al-Dakhil allerdings an der Seite des von einer Adduktoren-Verletzung zurückkommenden Jeff Chabot sowie einiger anderer Profis eine Sonderheit mit Ball absolvieren.

Das primäre Ziel, endlich wieder im Kader zu stehen um in näherer Zukunft auf dem Platz helfen zu können, ist also in Sicht. Verbunden mit der Hoffnung, es möge nicht wieder etwas dazwischen kommen.