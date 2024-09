An diesem Freitag ist der offizielle Release des neuen Teils der Videospielreihe EA Sports FC. Wir blicken auf die Ratings der VfB-Spieler in der Fußball-Simulation EA FC 25.

Am heutigen Freitag, den 27. September, ist EA Sports FC 25 offiziell auf den Markt gekommen. Schon seit einer Woche (20. September) können Fans der Videospielreihe für einen Aufpreis mit dem „Early Access“ früher spielen. Auf der Website von Electronics Art können die genauen Ratings eingesehen werden – so auch die des VfB.

Zum Start des Spiels erhalten die Spieler eine Bewertung von 1 bis 99. Diese kann sich dann in den verschiedenen Spielmodi noch weiterentwickeln. Beispielsweise im Karrieremodus können Ratings von Spielern so durch Training und Leistungen im Spiel erhöht werden. Der Fokus eines jedes EA FC Teils, früher Fifa, liegt aber klar im beliebten Modus Ultimate Team.

Spieler mit einem Rating von 1 bis 64 erhalten hier eine Bronze-Karte. Silber ist die Karte bei einer Bewertung von 65 bis 74. Ab 75 gibt es eine Gold-Karte. Die Anzahl der Spieler in der letztgenannten Kategorie, der höchsten für Basis-Karten bei aktiven Spielern, hat der VfB Stuttgart durch seine Vizemeister-Saison im Vergleich zum Start von EA FC 24 verdoppelt.

Das höchste Rating liegt hier aktuell bei 91, das unter anderem Kylian Mbappe vorweist. Maximilian Mittelstädt hat es mit seinen zwei Vorlagen beim 5:1 gegen den BVB in das aktuelle Team der Woche geschafft, das jeden Mittwoch erscheint und auf Leistungen im echten Leben basiert. Diese Karte, die ein schwarzes Design hat, hat ein Rating von 84.

Interessant: Durch den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die 3. Liga ist auch sie in EA Sports FC 25 spielbar. Hier geht es zu den Ratings des VfB II, die wir nicht in der Bildergalerie inkludiert haben. In dieser blicken wir, beim niedrigsten Rating startend, auf alle 30 von Electronic Arts gelisteten Spieler des Profikaders des VfB Stuttgart und ihre Entwicklung im Vergleich zum letzten Teil, EA FC 24. Viel Spaß beim Durchklicken!