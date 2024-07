Der VfB verliert nach Hiroki Ito und Waldemar Anton nun auch Serhou Guirassy für Millionensummen an die direkte Konkurrenz. Angesichts dieser prominenten Verluste werfen wir einen Blick auf die kostspieligsten Abgänge der VfB-Geschichte.

Peter Güth 18.07.2024 - 17:00 Uhr

Wenn der VfB Stuttgart in der kommenden Saison in der Champions-League an den Start geht, wird er auf einige Stützen der vergangenen Spielzeit verzichten müssen. Die sportlich historische Saison 2023/24 hat für den Verein nämlich nicht nur positive Folgen. Denn neben den bereits länger feststehenden Transfers von Hiroki Ito zum FC Bayern München und Waldemar Anton zu Borussia Dortmund ist nun auch der Abgang von Torjäger Serhou Guirassy, ebenfalls zum BVB, beschlossene Sache. Dieser hatte sich zunächst noch wegen einer offenen Knieverletzung des Guineers verzögert, ist aber mittlerweile auch von beiden Vereinen offiziell verkündet.