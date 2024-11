Der 18-jährige Ibrahim Maza sorgt im offensiven Mittelfeld von Hertha BSC für Furore. Auch der VfB soll an dem Toptalent dran sein, in dessen Umfeld sich eine in Stuttgart sehr vertraute Person bewegt.

Er wird Ende der Woche 19 Jahre jung – und ist bereits jetzt einer der interessantesten Jungprofis, den die zweite Liga zu bieten hat. Ibrahim Maza ist ein Berliner Junge, der als Sohn einer Vietnamesin und eines Algeriers im Stadtteil Reinickendorf aufwuchs. Inzwischen dreht er in seiner zweiten Saison im Bundesliga-Unterhaus so richtig auf.

In den bisher zwölf Saisonspielen im Dress von Hertha BSC hat der Edeltechniker aus dem offensiven, zentralen Mittelfeld, der auch auf den linken Flügel ausweichen kann, bisher drei Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben. Zudem kurbelt er das Spiel der Berliner an.

Lesen Sie auch

Dies hat auch den VfB Stuttgart auf den Plan gerufen, der durch seinen ebenfalls in Berlin geborenen Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in der Hauptstadt fußballerisch bestens verdrahtet wird. Daher wird dem Vizemeister bereits seit einiger Zeit Interesse an Maza nachgesagt, in dessen im Sommer bis 2027 verlängerten Vertrag mit der Hertha eine Ausstiegsklausel eingebaut sein soll.

Für rund 9,5 Millionen Euro dürfte Maza daher zu haben sein. Dies ist auch insofern interessant, als dem VfB auf Spielerseite ein altbekannter Verhandlungspartner gegenübersteht. Schließlich ist Maza, der bereits ein Länderspiel für Algerien absolvierte, bei der großen englischen Berateragentur Stellar Football unter Vertrag. Hier lässt sich unter anderem der Real-Star Eduardo Camavinga beraten – und Michael Reschke, zwischen August 2017 und Februar 2019 in Stuttgart als Sportvorstand im Amt, ist bei Stellar als Direktor tätig.

In der zweiten Liga zeigt der 1,80 Meter große Maza, der wie etwa Maximilian Mittelstädt ein Kind der Hertha-Fußballschule ist, aktuell mit seinen unbekümmerten, dynamischen Auftritten sein überragendes Talent. Maza trägt die Nummer zehn und debütierte für die Berliner noch zu Erstligazeiten im April 2023 in der Partie gegen den FC Bayern „Er ist ein Spieler mit viel Mut, Herz und Berliner Straßenfußballer-Mentalität“, sagt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

Ziemlich sicher erscheint, dass Ibrahim Maza die Hertha zeitnah verlassen dürfte, weil der Club als Elfter der zweiten Liga mit seiner sportlichen Entwicklung nicht mehr mithalten kann. Schlägt dann die große Stunde des VfB? Klar ist auch: Beim Werben um den äußerst dribbelstarken Linksfuß, der auch mit rechts den Torabschluss sucht, ist das Stuttgarter Management um Fabian Wohlgemuth bestimmt nicht allein.