Der VfB Stuttgart steht auch in der Ewigen Tabelle des DFB-Pokals sehr gut da. Welche Hürde es vor einer möglichen Rückkehr nach Berlin zu überwinden gilt, entscheidet sich bald.

Der Einzug des VfB ins Halbfinale des DFB-Pokals durch das 3:0 beim Zweitligisten Holstein Kiel, er soll möglichst nur eine weitere Durchgangsstation für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß mit dem Ziel einer erneuten Teilnahme am Endspiel sein. Welche Hürde es vor einer möglichen Rückkehr nach Berlin zu überwinden gibt, diese Frage klärt sich am 22. Februar (17.15 Uhr) mit der Auslosung der Runde der letzten Vier im ZDF.

Neben dem VfB und Bayer Leverkusen sind dann auch die Sieger der beiden Viertelfinalpartien der kommenden Woche, Hertha BSC gegen den SC Freiburg (nächsten Dienstag) sowie FC Bayern München gegen RB Leipzig (nächsten Mittwoch) im Lostopf.

Klar ist aber schon jetzt, dass der VfB eine äußerst erfolgreiche Pokalmannschaft stellt. Schließlich wird auch in dem seit 1935 ausgetragenen Wettbewerb, der bis 1943 Tschammer-Pokal hieß (nach dem Pokalstifter Hans von Tschammer und Osten) fleißig Statistik betrieben. Wie in der Bundesliga gibt es also auch im DFB-Pokal eine Ewige Tabelle.

Und genauso wie in der Bundesliga ist der VfB als deutscher Traditionsverein hier auf dem vierten Platz zu finden. Angeführt wird das Tableau in beiden Fällen vom FC Bayern München, Dritter ist in beiden Listen Werder Bremen – nur Platz zwei ist mit unterschiedlichen Clubs belegt. Während in der Bundesliga Borussia Dortmund Zweiter ist, findet sich in der Ewigen Tabelle des DFB-Pokals der FC Schalke 04 auf dem Vizeplatz.

Der Berechnung des Rankings ist dabei die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Spiele, die durch ein Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden gewertet. Der VfB kommt so in den 229 Pokalpartien seiner Geschichte auf 146 Siege, 19 Unentschieden und 64 Niederlagen. Das ergibt 457 Punkte, während die Bayern als Spitzenreiter auf 659 Zähler kommen.

Bei der Anzahl der DFB-Pokalsiege liegt der VfB mit dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln mit seinen vier Erfolgen von 1954, 1958, 2007 und 2025 auf dem geteilten sechsten Rang. Erfolgreichster Club ist hier ebenfalls der FC Bayern München mit 20 Pokalsiegen – vor Werder Bremen mit sechs Erfolgen.