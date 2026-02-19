Der VfB Stuttgart trifft in den Playoffs der Europa League auf Celtic Glasgow. Welche Spieler stehen im Hinspiel in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß?

Am heutigen Donnerstag, dem 19. Februar 2026, trifft der VfB Stuttgart in den Playoffs der Europa League auf Celtic Glasgow. Die Zwischenrunden-Aufgabe im Hexenkessel Celtic Park hat für den VfB Stuttgart einen außergewöhnlichen Reiz. Trainer Sebastian Hoeneß will sich mit seiner Mannschaft eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Welche Spieler schickt Hoeneß von Beginn an in das Duell gegen den schottischen Serien-Titelträger?

VfB Stuttgart mit Nübel im Tor Eine allzu große Rotation gibt es beim VfB Stuttgart heute wohl nicht. Im Tor beginnt Alexander Nübel.

Wer spielt in der Defensive des VfB Stuttgart?

In der Innenverteidigung der Viererkette bilden wohl Jeff Chabot und Ramon Hendriks wieder das Duo. Auf den Außen rechnen wir mit Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt. Im zentralen Mittelfeld auf der Doppel-Sechs starten voraussichtlich Angelo Stiller und Atakan Karazor.

Celtic Glasgow gegen VfB Stuttgart heute live: Wer überträgt das Europa-League-Spiel gratis im TV und Stream?

Volle VfB-Offensive gegen Celtic Glasgow

Sebastian Hoeneß setzt gegen Celtic Glasgow wohl auf die Offensivkräfte Jamie Leweling, Deniz Undav und Chris Führich. In der Spitze spielt Torjäger Ermedin Demirovic. „In der Offensive funktioniert es sehr gut“, betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Demirovic traf trotz langer Verletzung in der Liga schon sieben Mal in 13 Spielen, Undav bringt es auf zwölf Tore in 18 Partien.

Der VfB Stuttgart hat Alternativen auf der Ersatzbank. Mit Assignon, Chema, El Khannouss, Bouanani, Tiago Tomas und Co. sind Kandidaten für eine Einwechslung bzw. sogar die Startelf dabei dabei.

Aufstellung des VfB Stuttgart

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow

Tor : Nübel

: Nübel Abwehr : Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstädt

: Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstädt Mittelfeld : Stiller, Karazor, Leweling, Undav, Führich

: Stiller, Karazor, Leweling, Undav, Führich Angriff: Demirovic



Die Ersatzbank des VfB Stuttgart

Bredlow, Al-Dakhil, Assignon, Jaquez, Jeltsch, Chema, El Khannouss, Nartey, Bouanani, Tiago Tomas

Aufstellung von Celtic Glasgow

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Celtic Glasgow gegen den VfB Stuttgart