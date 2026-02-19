Der VfB Stuttgart trifft in den Playoffs der Europa League auf Celtic Glasgow. Welche Spieler stehen im Hinspiel in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß?
Am heutigen Donnerstag, dem 19. Februar 2026, trifft der VfB Stuttgart in den Playoffs der Europa League auf Celtic Glasgow. Die Zwischenrunden-Aufgabe im Hexenkessel Celtic Park hat für den VfB Stuttgart einen außergewöhnlichen Reiz. Trainer Sebastian Hoeneß will sich mit seiner Mannschaft eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Welche Spieler schickt Hoeneß von Beginn an in das Duell gegen den schottischen Serien-Titelträger?