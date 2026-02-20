VfB Stuttgart: Ausrufezeichen – so stark lief der Abend des Bilal El Khannouss

Einen Vorgeschmack auf das, was sich am Donnerstabend im Celtic Park zu einer herausragenden Einzelleistung von Bilal El Khannouss manifestierte, gab es bereits letztes Wochenende gegen den 1. FC Köln zu sehen. Nämlich in der 84. Minute. Da leitete der marokkanische Nationalspieler einen Ball mit der minimalen Berührung seiner Hacke hinter dem Standbein weiter. Perfekt temperiert steckte er so auf den durchstartenden Ramon Hendriks in die Gasse durch, woraufhin der eine Flanke nach innen servierte, die Ermedin Demirovic satt über die Torlinie klatschen ließ. In diesem Moment blitzte es nach mehreren Wochen in der Versenkung wieder einmal auf, das spezielle Talent von El Khannouss.

Ein Selfie vor dem Auswärtsblock: Bilal El Khannouss feiert mit dem VfB einen Sieg in Glasgow Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Blödsinn, sagt El Khannouss. Der Offensivspieler wies diese These am Abend von Glasgow deutlich von sich. Erklärte, es sei einfach der Lauf der Dinge, die man akzeptieren müsse. „Man sollte nicht vergessen, dass ich erst 21 bin. Da gehören Tiefen genauso dazu wie Höhepunkte. Wichtig ist, dass man wieder kommt. Ich kämpfe täglich dafür, die beste Version meiner Selbst zu sein“, sagte El Khannouss und schob nach, dass ihm das gegen Celtic gelungen sei, „auch wenn ich denke, dass ich noch besser spielen kann. Aber auch das gehört dazu und ist zu akzeptieren.“

Vielmehr legte er den Fokus auf die Extraschichten, die er abseits der täglichen Trainingsarbeit schiebe. El Khannouss arbeitet mit einem Video-Analysten an seinem Spiel, insbesondere an den Aktionen im Strafraum, will sich hier weiter verbessern. Zusätzlich hat er im Keller seiner Wohnung ein Gym einrichten lassen, arbeitet dort an seiner körperlichen Verfassung. Extraschichten, die sich auszahlen und ihn am Abend von Glasgow herausragen ließen (zwei Tore, MeinVfB-Note 1,5).

Doch wie es sich für einen Vollprofi gehört, vergaß er weder die Kollegen („Ich habe ein gutes Spiel gemacht – aber viel wichtiger ist, wir als Team haben ein richtig gutes Spiel gemacht.“) noch ließ er sich zu seiner von dem Gala-Abend vom Wesentlichen ablenken: „Jetzt sind die drei Punkte im Gepäck und es geht nach Hause. Dann bereiten wir uns gleich auf Sonntag vor.“ Dann steht nämlich mit dem Spiel beim 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr/Liveticker) trockenes Bundesliga-Brot auf dem Speiseplan. Möglicherweise wird es von Bilal El Khannouss mit einer weiteren Topleistung garniert.