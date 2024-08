Der Stellenwert des Wettbewerbs ist umstritten, die Stuttgarter aber werden die Partie Samstag im Rheinland ambitioniert und mit vollem Fokus angehen. Aus mehreren Gründen.

David Scheu 16.08.2024 - 14:50 Uhr

Jahr für Jahr, Saison für Saison stellt sich für die Fußball-Bundesligisten am Ende einer Vorbereitung die Frage nach dem Leistungsstand. Sind die vergangenen Wochen nach Plan verlaufen? Ist man gerüstet für den Ernstfall? Beim VfB Stuttgart tut sich der Cheftrainer mit der Beantwortung im Vorfeld des Pflichtspiel-Auftakts etwas schwer. „Wir haben gute Schritte gemacht in der Vorbereitung“, sagt zwar Sebastian Hoeneß vor dem Duell um den Supercup bei Bayer Leverkusen an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat 1) – ergänzt aber umgehend: „Nichtsdestotrotz wissen wir nicht zu 100 Prozent, wo wir sind.“ Das überrascht auf den ersten Blick schon, weil die Bilanz ja eigentlich blitzsauber daherkommt: sechs Testspiele, fünf Siege, ungeschlagen, dazu keine größeren Verletzungssorgen. Einerseits.