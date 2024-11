Zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart geht es diesmal überraschend unspektakulär zu. Im Netz huldigen die Fans der Schwaben vor allem einen Spieler.

Jonas Schöll 01.11.2024 - 23:22 Uhr

Kein Spektakel, kein Sieger: Vizemeister VfB Stuttgart und Double-Gewinner Bayer Leverkusen treten nach einem überraschend trägen Topspiel in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die beiden Spitzenteams der Vorsaison trennten sich am Freitagabend in Leverkusen trotz klarem Chancenplus für die Werkself bei hitziger Atmosphäre 0:0 und drohen den Titelkampf bereits früh aus den Augen zu verlieren.