Alexander Nübel hält den VfB in Dortmund mit mehreren Paraden im Spiel und bekommt im Anschluss einen verbalen Schulterklopfer vom gegnerischen Trainer.

David Scheu 23.11.2025 - 12:00 Uhr

Über den Man of the Match konnte es keine zwei Meinungen geben – Deniz Undav hatte den VfB Stuttgart mit seinen drei Toren zum 3:3 bei Borussia Dortmund geschossen. Womöglich wäre es aber gar nicht zu dem Punktgewinn und späten Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit gekommen, wenn nicht ein anderer Stuttgarter einen ganz starken Tag erwischt hätte: Torhüter Alexander Nübel entschärfte mehrere aussichtsreiche BVB-Chancen und hatte so maßgeblichen Anteil am Punktgewinn.