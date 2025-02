So blickt Waldemar Anton auf seinen bitteren Tag gegen den VfB

Ein Eigentor, laute Pfiffe und die zweite Niederlage gegen den VfB: Der frühere Stuttgarter Kapitän spricht über das Spiel gegen seine Ex-Mannschaft, aus der nach Abpfiff anders als in den sozialen Medien keine Schadenfreude kommt.

David Scheu 09.02.2025 - 08:54 Uhr

Die Pfiffe waren nicht so laut wie im Hinspiel, was aufgrund der numerischen Unterzahl der VfB-Fans im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auch auf der Hand lag. Aber die Unmutsbekundungen hallten deutlich hörbar durch die Arena: Wann immer BVB-Innenverteidiger Waldemar Anton im Duell mit seinem Ex-Verein an den Ball kam, quittierten weite Teile der 8000 Stuttgarter Anhänger das mit einem gellenden Konzert. Der Tag verdeutlichte abermals: Der Abgang des früheren Kapitäns im vergangenen Sommer nach vorherigen Treuebekenntnissen ist für viele Fans nach wie vor ein Thema und nicht abgehakt.