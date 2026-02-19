VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow Analyse: So stürmte der VfB den Celtic-Park
Was für ein historischer Fußballabend für die Weiß-Roten: Der 4:1-Sieg bei Celtic Glasgow geht in die VfB-Geschichte ein – und kam so zustande.
Was für ein historischer Fußballabend für die Weiß-Roten: Der 4:1-Sieg bei Celtic Glasgow geht in die VfB-Geschichte ein – und kam so zustande.
Am Ende stand der Jubel – und die Gewissheit, dass noch ein kleiner Schritt fehlt. Der VfB Stuttgart aber hat die Tür zum Einzug ins Achtelfinale der Europa League weit aufgestoßen. 4:1 im Hinspiel beim großen schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow mitsamt dominantem Auftritt hieß es zum Schluss am Donnerstagabend.