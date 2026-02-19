 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Analyse: So stürmte der VfB den Celtic-Park

VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow Analyse: So stürmte der VfB den Celtic-Park

VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow: Analyse: So stürmte der VfB den Celtic-Park
1
Selfie vor der VfB-Fankurve: Doppeltorschütze Bilal El Khannouss feiert in Glasgow. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Was für ein historischer Fußballabend für die Weiß-Roten: Der 4:1-Sieg bei Celtic Glasgow geht in die VfB-Geschichte ein – und kam so zustande.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Am Ende stand der Jubel – und die Gewissheit, dass noch ein kleiner Schritt fehlt. Der VfB Stuttgart aber hat die Tür zum Einzug ins Achtelfinale der Europa League weit aufgestoßen. 4:1 im Hinspiel beim großen schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow mitsamt dominantem Auftritt hieß es zum Schluss am Donnerstagabend.

 

Sollte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß beim Rückspiel in Stuttgart eine Woche später an die Leistung von Glasgow anknüpfen, dürfte dem Achtelfinal-Einzug nichts mehr im Wege stehen. Bereits bei einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied wäre der VfB weiter.

„Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen“, sagte Hoeneß, „wir haben das gezeigt, was uns in der Gruppenphase gefehlt hat: Effizienz. Es war auch gegen den Ball stabil, wir haben nicht viele klare Chancen zugelassen.“

Offensivmann Jamie Leweling, Torschütze zum 3:1, stand die Freude ins Gesicht geschrieben: „Ich bin sehr stolz, 4:1 in Glasgow zu gewinnen, das ist schon ein Statement.“

Zäher Beginn im Celtic-Park

Dabei hatte beim Hinspiel der Play-offs im Celtic-Park alles sehr träge und gemächlich begonnen – denn als das Spiel angepfiffen war, da war es nach wenigen Sekunden schon wieder für ein paar Minuten unterbrochen. Celtic-Fans hatten aus Protest gegen die Vereinsführung Tennisbälle auf den Rasen geworfen.

Hinterher gab es auch dann weiter Leerlauf, als das Spiel wieder lief. Bis der VfB zuschlug – aus dem berühmten Nichts (obwohl die Weiß-Roten das Geschehen weitgehend kontrollierten zu Beginn).

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Doppelpacker El Khannouss legt Basis für souveränen VfB-Sieg – unsere Noten

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Doppelpacker El Khannouss legt Basis für souveränen VfB-Sieg – unsere Noten

Der VfB ist im Play-off-Hinspiel der EL in Glasgow gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Starkes Pressing, ein kurzer Abschlag von Celtic-Keeper Kasper Schmeichel, dann jedenfalls nahm die Entstehung des Stuttgarter 1:0 seinen finalen Lauf: Abwehrspieler Finn Jeltsch gewann weit in der gegnerischen Hälfte ein Kopfballduell, der Ball landete bei Deniz Undav, der mit der Hacke Bilal El Khannouss bediente – der Offensivmann machte einen Wackler und traf dann flach mit links zur frühen Führung für die Gäste (15. Minute).

Sechs Minuten später dann traf das bis dahin extrem harmlose Celtic. Nach einem bösen Fehler des VfB. Torhüter Alexander Nübel passte flach ins Zentrum, anstatt den Ball lang zu schlagen und brachte seinen Kapitän Atakan Karazor damit in Bedrängnis.

Unsere Empfehlung für Sie

Fanreaktionen zum VfB-Sieg: „Das ‚EL‘ in Bilal El Khannouss steht übrigens für Europa League“

Fanreaktionen zum VfB-Sieg „Das ‚EL‘ in Bilal El Khannouss steht übrigens für Europa League“

Die Stuttgarter gewinnen ihr Spiel in der Europa League bei Celtic Glasgow letztendendes deutlich und verdient mit 4:1. Wie kommentierten Fans im Netz die Partie?

Der Mittelfeldmann machte dann aber auch alles falsch, was man nur falsch machen kann: Er versuchte quer zu spielen, schoss aber einen Celtic-Profi an. Von dessen Bein wiederum landete der Ball beim Torschützen Benjamin Nygren, der Nübel problemlos umkurvte und zum 1:1 einschob. Ein Schock für den VfB? Von wegen! Denn nur sieben Minuten nach dem Ausgleich gab es die erneute Gästeführung, und zwar so: Angelo Stiller flankte mit links aus dem Halbfeld, der Ball wurde abgefälscht, und der freistehende El Khannouss erzielte aus kurzer Distanz per Kopf das 2:1 für die Weiß-Roten (28.).

Leweling zieht ab, Schmeichel patzt

Doppelpack von El Khannouss also – in dessen Folge der VfB das Geschehen weiter kontrollierte. Ein reifer und dominanter Auftritt im Celtic Park war das bis zur Pause, nach deren Ende es für kurze Zeit nicht so weiterging. Denn Celtic wurde nun etwas griffiger und bissiger, ehe der VfB das zarte Pflänzchen Hoffnung der Gastgeber zerstörte. Lewling zog nach 57 Minuten aus zentraler Position ab, Keeper Schmeichel patzte, da er den eher zentral platzierten Flachschuss nicht parierte: 3:1 für Stuttgart.

Sollte das Hoeneß-Team den Celtic Park also vollends stürmen? Erst einmal nicht, denn Glasgow kam durch Nygren in Minute 65 zu einer Großchance – Nübel parierte den Flachschuss glänzend.

Unsere Empfehlung für Sie

Celtic FC gegen VfB Stuttgart: Choreo und Spielunterbrechung im Celtic Park

Celtic FC gegen VfB Stuttgart Choreo und Spielunterbrechung im Celtic Park

Der Europa-League-Abend in Glasgow wurde von einer Choreografie und einer Protestnote begleitet. Die Hintergründe.

In der Folge aber dominierte der VfB weiter. Es war ein beeindruckender und reifer Auftritt auf der internationalen Bühne. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Tiago Tomas sogar noch zum 4:1 – ein historischer Fußballabend. Stuttgart international in Glasgow, ein Wahnsinnstrip!

Einziger Wermutstropfen: Innenverteidiger Jeff Chabot fehlt aufgrund einer Gelben Karte – seiner insgesamt fünften im laufenden Wettbewerb – ein zweites Mal gesperrt in dieser Europa-League-Saison und darf im Rückspiel nicht auflaufen. Die vorbelasteten Angelo Stiller, Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt (nur auf der Bank) hingegen wurden im Hinspiel in Glasgow nicht verwarnt.

Weitere Themen

Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB bei Celtic Glasgow: Kantersieg im Celtic Park – VfB macht großen Schritt Richtung EL-Achtelfinale

VfB bei Celtic Glasgow Kantersieg im Celtic Park – VfB macht großen Schritt Richtung EL-Achtelfinale

Der VfB Stuttgart ist am Donnerstag im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei Celtic Glasgow zu Gast gewesen – und ging als Sieger vom Platz. Matchwinner war Bilal El Khannouss.
Celtic Glasgow gegen den VfB Stuttgart : Das Spiel im Liveticker

Celtic Glasgow gegen den VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen Celtic Glasgow. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Aufstellung ist da – dieser Elf vertraut Hoeneß im Celtic Park

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart in der Europa League: Liveblog: Fanmarsch setzt sich in Bewegung Richtung Stadion

VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog: Fanmarsch setzt sich in Bewegung Richtung Stadion

Der VfB Stuttgart gastiert in der Europa League bei Celtic FC. Wir begleiten die Partie in Glasgow mit einem Liveblog.
Von Philipp Maisel, Carlos Ubina, David Scheu, Christian Pavlic
VfB Stuttgart in der Europa League: Demirovic geht es zu viel um die Stimmung im Celtic Park

VfB Stuttgart in der Europa League Demirovic geht es zu viel um die Stimmung im Celtic Park

Die Stuttgarter stehen in den Play-offs vor einem besonderen Spiel in Glasgow. So sieht das auch der Stürmer, der aber ebenso Kritisches anmerkt.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart: „Mein Ziel ist es, Bundesliga zu spielen“ – Dennis Seimen äußert sich zu Zukunft

VfB Stuttgart „Mein Ziel ist es, Bundesliga zu spielen“ – Dennis Seimen äußert sich zu Zukunft

Der Leihspieler in Diensten des SC Paderborn spricht über die Saison in der zweiten Liga, persönliche Karriereziele und sein Vorbild.
Von David Scheu
VfB Stuttgart in der Europa League: Mit dieser Startelf will Hoeneß im Celtic Park bestehen

VfB Stuttgart in der Europa League Mit dieser Startelf will Hoeneß im Celtic Park bestehen

Auf die Stuttgarter wartet in Glasgow ein Spiel in besonderer Atmosphäre. Das reizt Trainer wie Team und soll sich in der Aufstellung und auf dem Platz widerspiegeln.
Von Carlos Ubina
Celtic FC gegen VfB Stuttgart: Das macht Sebastian Tounekti so gefährlich

Celtic FC gegen VfB Stuttgart Das macht Sebastian Tounekti so gefährlich

Sebastian Tounekti ist einer der offensivstärksten Außenverteidiger Schottlands. Das macht den Tunesier mit norwegischen Wurzeln so gefährlich.
Von Philipp Maisel
Ex-Profi des VfB Stuttgart: Woltemade torlos bei Newcastles Kantersieg in der Champions League

Ex-Profi des VfB Stuttgart Woltemade torlos bei Newcastles Kantersieg in der Champions League

Newcastle United erzielt im Hinspiel der Zwischenrunde sechs Treffer - aber Nick Woltemade geht leer aus. Dafür trifft ein anderer Stürmer gleich viermal.
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Celtic Glasgow Europa League Sebastian Hoeneß
 
 