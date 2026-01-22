VfB Stuttgart bei der AS Rom Chancenwucher – so kam die VfB-Niederlage in Rom zustande
Der VfB Stuttgart verliert in der Europa League bei der AS Rom. Der direkte Einzug ins Achtelfinale ist damit nur mit Schützenhilfe möglich – unsere Analyse.
Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend bei der AS Rom zu viele Chancen vergeben – und ist nun nach dem 0:2 neben einem eigenen Sieg gegen Young Boys Bern am letzten Spieltag der Ligaphase auf Schützenhilfe angewiesen, um noch Rang acht und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League zu erreichen.