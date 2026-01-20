Die Ligaphase der Europa League geht für den VfB in die entscheidende Phase – mit dem attraktiven Auswärtsspiel bei der AS Rom. Der große Gegner im Porträt.
20.01.2026 - 13:43 Uhr
Die Reise in die Ewige Stadt ist attraktiv – und aus sportlichen Gesichtspunkten extrem wichtig. Wenn der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag bei der AS Rom (21 Uhr/RTL) antritt, geht es um eine Vorentscheidung im Rennen um den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League. Wie also ist die Ausgangslage – und vor allem: Was für ein Gegner kommt da auf den VfB zu?