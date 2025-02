Pellegrino Matarazzo und Sebastian Hoeneß haben in den vergangenen fünf Jahren das Duell des VfB Stuttgart mit der TSG Hoffenheim geprägt. Nun muss sich der VfB-Trainer umstellen.

Dirk Preiß 19.02.2025 - 15:14 Uhr

Das Duell der TSG Hoffenheim mit dem VfB Stuttgart zu Beginn des Jahres 2023 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes. Die Gäste aus Schwaben waren auf der Siegerstraße, ehe der damalige VfB-Profi Naouirou Ahamada auf einer Treppe am Spielfeldrand mit den Fans jubelte, dafür die Gelb-Rote Karte sah und die Hoffenheimer in Überzahl noch zum 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit kamen. So etwas sieht man nicht aller Tage. Aber: Besonders war dieses Aufeinandertreffen noch aus einem anderen Grund.