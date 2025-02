Am Sonntagabend spielt der VfB Stuttgart wieder bei der TSG Hoffenheim. Beim 3:0-Sieg der Schwaben in der vergangenen Saison gab es eine beeindruckende rote Fan-Invasion. Wir blicken darauf zurück.

Felix Mahler 22.02.2025 - 12:00 Uhr

Am Sonntagabend trifft der VfB Stuttgart auswärts auf die TSG Hoffenheim. Wenn man diese Paarung liest, werden sich die VfB-Fans gerne an den 3:0-Sieg in der vergangenen Saison zurückerinnern. Es war ein berauschender Abend für die Schwaben – auf dem Platz wie auf den Rängen – der immer noch nachwirkt. Am 16. März 2024, also vor fast einem Jahr, lagen die Stuttgarter vor der Topspiel-Ansetzung am 26. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz mit vier Plätzen und 22 Punkten Vorsprung auf die Hoffenheimer. Mit einer Anzahl von 73 Punkten schloss der VfB Stuttgart die Saison final mit einer neuen Rekordmarke für den Verein mit dem Brustring und der Vizemeisterschaft ab.