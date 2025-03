Die Mannschaft des VfB-Trainers kämpft um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze – und voraussichtlich vertraut der 42-Jährige dieser Startelf.

cu 29.03.2025 - 06:00 Uhr

Die Vorfreude ist groß. Samstagabend, Flutlicht, eine stimmungsvolle Kulisse – und Fußball-Deutschland schaut auf die Topbegegnung. „Das wird ein heißes Spiel“, sagt Sebastian Hoeneß vor der Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft des VfB-Trainers kämpft um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze – und die Gastgeber schicken sich an, in die Champions League einzuziehen.