Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß kann offenbar nicht mehr gewinnen. Das ist bitter für die Beteiligten, dennoch tut sich noch eine große Chance auf, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Carlos Ubina 30.03.2025 - 06:00 Uhr

Für den VfB Stuttgart kommt es weiter knüppeldick. Wieder verloren und wie in Kiel wieder einen Platzverweis erhalten. Mit 0:1 unterlag der Fußball-Bundesligist bei Eintracht Frankfurt, Ameen Al-Dakhil sah dabei die Rote Karte und schwächte seine Mannschaft entscheidend. So weit zu den Fakten in reduzierter Form. Klar ist jedoch auch, dass sich der Vizemeister immer weiter von den internationalen Rängen entfernt, vor allem der ersehnten Champions League.