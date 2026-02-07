Der VfB Stuttgart tritt nach dem Pokalspiel in Kiel bei den Kiezkickern des FC St. Pauli an. Kommt es zum Debüt von Jeremy Arevalo? So könnte Hoeneß spielen lassen.

Seit dem 10. Januar befinden sich die VfB-Profis im Vollgas-Modus. Reisen, spielen, reisen, regenerieren, reisen, spielen. Die Partie gegen den FC St. Pauli an diesem Samstag (15.30 Uhr) ist die neunte seit dem Restrundenstart. Kommende Woche steht die erste Woche in diesem Jahr an, in der nicht drei Spiele auf dem Plan stehen.

Mit einer Energieleistung wird der Fußball-Bundesligist versuchen, die nächsten drei Punkte einzufahren. Die wird auch nötig sein gegen die Kiezkicker, die seit Wochen auf einen Sieg warten und deren Trainer Alexander Blessin, früher selbst für den VfB aktiv, wohl nicht mehr allzu viele Optionen erhält, das Ruder herumzureißen. Möglicherweise ist das Spiel gegen seinen alten Club bereits die letzte Chance des 52-Jährigen.

Sein Gegenüber hat keine derartigen Sorgen. VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß kann personell nahezu als dem Vollen schöpfen und hat aufgrund der jüngsten Erfolge kaum Ergebnisdruck. Genau die richtige Gemengelage also, um Jeremy Arevalo ins Spiel zu bringen. Der Winter-Neuzugang aus Spanien hat noch kaum Pflichtspielminuten für seinen neuen Club gesehen. An diesem Samstag könnte sich das ändern, wenn auch wohl nicht von Beginn an.