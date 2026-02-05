 
VfB Stuttgart bei Holstein Kiel: Der VfB kann DFB-Pokal
Auf dem Weg zum Tor: der VfB-Stürmer Chris Führich umkurvt hier den Kieler Torwart Timon Weiner und erzielt das 2:0. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß steht schon wieder im Halbfinale. Doch nicht nur das zeichnet den Titelverteidiger aktuell aus, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Sport: Carlos Ubina (cu)

3:0 – das klingt deutlich. Doch der Sieg des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel war auf dem gefrorenen Rasen nicht so klar zustande gekommen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der Fußball-Bundesligist musste beim Zweitliga-Elften nicht nur aufgrund der eisigen Temperaturen mehrmals zittern, ehe das Weiterkommen im DFB-Pokal feststand. „Um ein bis eineinhalb Tore ist das Resultat zu hoch ausgefallen“, scherzte der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem verdienten Viertelfinalerfolg. Dennoch bleibt ernsthaft festzuhalten, dass der Titelverteidiger an diesem Abend wohl auch den zunächst knappen Vorsprung durch Deniz Undav (55.) über die Zeit gebracht hätte, ehe Chris Führich (90.) und Atakan Karazor (90.+2) mit ihren späten Toren, den Halbfinaleinzug leichter aussehen ließen, als er war.

 

VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Erst mühsam, dann deutlich – wie der VfB das Halbfinale klarmachte

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Erst mühsam, dann deutlich – wie der VfB das Halbfinale klarmachte

Die Stuttgarter tun sich bei Holstein Kiel lange schwer, ziehen dann aber dank einer Leistungssteigerung verdient ins Halbfinale ein. Unsere Analyse.

Zum dritten Mal in der Ära von Wohlgemuth und dem Trainer Sebastian Hoeneß steht der VfB nun unter den besten vier Mannschaften des Cup-Wettbewerbs – bei nur vier Anläufen. Das zeigt: der VfB kann DFB-Pokal. In den K.-o.-Spielen weiß sich die Hoeneß-Elf zu fokussieren, sie schafft es, an ihre Leistungsgrenze zu gehen und sie hat gelernt, gegen Außenseiter so seriös aufzutreten, wie es nötig ist, um in die nächste Runde zu gelangen – wie in Kiel. Es war kein Glanzstück, aber die Vorstellung war nach der Halbzeit gut genug, um die Gastgeber unter Kontrolle zu halten.

Solche Qualitäten zeichnen eine Spitzenmannschaft aus – und die Stuttgarter sind auf dem Weg, national eine zu werden. Tabellenplatz vier in der Bundesliga und das erneute Halbfinale im DFB-Pokal dokumentieren diesen Entwicklungsschritt: Top four in Deutschland. Um den Reifeprozess fortzusetzen, braucht es jedoch weitere Siege. Wenn man so will, wird jetzt eine wichtige Etappe gespielt, um im kommenden April und Mai möglichst in den Finalmodus schalten zu können. Entscheidende Begegnungen sollen es werden, um große Ziele zu erreichen. Die Qualifikation für die Champions League winkt und der Traum von einem Titelgewinn lebt – dabei verfügt der VfB über die Qualität das eine oder andere wahr werden zu lassen.

VfB Stuttgart bei Holstein Kiel: „Das 1:0 war der Dosenöffner“

VfB Stuttgart bei Holstein Kiel „Das 1:0 war der Dosenöffner“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel im DFB-Pokal haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Carlos Ubina
Fan-Reaktionen zum VfB-Sieg: „Lange kein so knappes 0:3 mehr gesehen“

Fan-Reaktionen zum VfB-Sieg „Lange kein so knappes 0:3 mehr gesehen“

Der VfB Stuttgart zieht durch einen 3:0-Sieg gegen Holstein Kiel ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Wie die VfB-Fans im Netz das lange Zeit spannende Pokalspiel erlebten.
Von Philip Kearney
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Schlitzohr Undav knackt die Kältekammer – unsere Noten für den VfB

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Schlitzohr Undav knackt die Kältekammer – unsere Noten für den VfB

Der VfB hat im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Holstein Kiel gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.
Von Carlos Ubina und Philipp Maisel
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Traum von Titelverteidigung lebt – VfB gewinnt in Kiel und steht im Halbfinale

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Traum von Titelverteidigung lebt – VfB gewinnt in Kiel und steht im Halbfinale

Die Mission Titelverteidigung geht weiter: Der VfB Stuttgart gewinnt am Mittwochabend bei eisigen Temperaturen auswärts beim Zweitligisten Holstein Kiel und steht nun im Halbfinale.
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Tierische Halbzeitshow: Hase flitzt bei Pokalspiel in Kiel über den Rasen

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Tierische Halbzeitshow: Hase flitzt bei Pokalspiel in Kiel über den Rasen

Ein tierischer Flitzer bringt Schwung in die Halbzeitpause der Viertelfinalpartie des VfB Stuttgart in Kiel. Das Publikum feiert den Kurzauftritt des Hasen.
Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart: Das Spiel im Liveticker

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen Holstein Kiel. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Aufstellung ist da – so lässt Hoeneß in Kiel spielen

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Ex-Coach des VfB Stuttgart: Die Erfolgsserie des Pellegrino Matarazzo – und eine Auszeichnung

Ex-Coach des VfB Stuttgart Die Erfolgsserie des Pellegrino Matarazzo – und eine Auszeichnung

Aus dem Tabellenkeller der spanischen Liga im Steilflug nach oben – und nun winkt auch noch das Halbfinale im Pokal. Für Ex-VfB-Coach Pellegrino Matarazzo läuft es in San Sebastián.
Von Gregor Preiß
Futsal-Länderspiel in Stuttgart: So läuft der Kracher gegen England

Futsal-Länderspiel in Stuttgart So läuft der Kracher gegen England

Am Freitag spielt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen England. Mit dabei sind auch drei Spieler des TSV Weilimdorf.
Von Cedric Stedler
