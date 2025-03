Der Bundesligist kommt im hohen Norden über ein 2:2 nicht hinaus. Dabei gefällt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß erst in Unterzahl. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Carlos Ubina 09.03.2025 - 08:00 Uhr

Die Zeichen standen auf Angriff. Jedenfalls in der Halbzeit. Denn Sebastian Hoeneß ließ in Ermedin Demirovic und Jacob Bruun Larsen gleich zwei Offensivspieler sich intensiv warmlaufen. Nach wenigen Minuten in der Kabine. Damit war klar: Es wird personelle Wechsel beim VfB Stuttgart geben. Und damit war auch klar: Der Trainer ist mit der Leistung seiner Elf bei Holstein Kiel unzufrieden.